Политика

18:20 19.01.2017

Порошенко призвал генсека ООН Гутерреша обратить внимание на нарушения прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи в Давосе (Швейцария) скоординировали позиции накануне председательства Украины в Совете безопасности ООН в феврале 2017 года.

Как сообщает в четверг пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко поздравил А.Гутерреша с избранием на пост генсека ООН и выразил надежду, что на этом посту она будет твердо отстаивать базовые цели и принципы устава ООН, прежде всего уважение к территориальной целостности и суверенитету независимых государств.

"Собеседники обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ООН, в том числе с учетом членства Украины в Совете безопасности, а также скоординировали позиции накануне председательства Украины в Совете безопасности ООН в феврале 2017 года", - сказано в сообщении.

П.Порошенко призвал генсека ООН обратить большее внимание на нарушения прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе.

Президент также проинформировал генсека А.Гутерреша по иску против России, который Украина подала в Международный суд ООН.

П.Порошенко также пригласил генерального секретаря ООН посетить с визитом Украину.

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