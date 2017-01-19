РФ собирается использовать Молдову в качестве дверей на рынок ЕС – нардеп Фриз

Заявления президента Молдовы Игоря Додона об отсутствии противоречий между рамочным соглашением с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и обязательствами Кишинева перед Евросоюзом могут свидетельствовать о том, что Россия планирует с помощью Молдовы выйти на рынок ЕС, считает народный депутат Украины Ирина Фриз (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что рамочное соглашение страны с ЕАЭС не противоречит обязательствам Кишинева перед ЕС. Такое заявление прозвучало по результатам его встречи с (президентом РФ – ИФ) Владимиром Путиным, где Додон заявил о намерении получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе и об отсутствии результата соглашения с ЕС. Очевидно, что вопрос интеграции Молдовы в ЕАЭС уже неоднократно был темой переговоров Додона с кураторами от Кремля в лице, например, (зампреда правительства РФ – ИФ) Д.Рогозина. Предвыборная программа Игоря Додона также содержала тезис именно о вступлении в ЕАЭС. В этом контексте возникает вопрос расхождения подходов Кремля в вопросе привлечения стран к ЕАЭС", - написала И.Фриз в своей странице в Фейсбук в четверг.

Она привела пример, как в 2013 году Кремль неоднократно заявлял, что подписание Украиной зоны свободной торговли с ЕС является препятствием в развитии экономического сотрудничества с Таможенным Союзом.

"В том же году президент ЕК Баррозу заявил, что Украина не может одновременно развивать интеграцию с ТС и создавать ЗСТ с ЕС. В принципе сегодня мы видим аналогичную дилемму в Молдове с измененной последовательностью шагов. Впрочем, даже несмотря на это, базовый подход к проблеме остается: быть и там, и там – нельзя", - констатировала парламентарий.

При этом И.Фриз акцентировала внимание на том, что И.Додон делает акцент на статусе наблюдателя, а не члена ЕАЭС, о чем он обещал избирателям.

"Такое изменение риторики может свидетельствовать о том, что Москва собирается использовать Молдову в качестве дверей на рынок Европейского Союза. Российский бизнес, очевидно, планирует зайти в Молдову и использовать ЗСТ с ЕС для экспорта своей продукции в Европу. Вот только Молдова, в конечном итоге, получит от этого не выгоду, а проблемы. Ведь выбор Кремля в качестве партнера - это политический шаг. И усидеть на двух стульях будет невозможно", - выразила убеждение украинский парламентарий.