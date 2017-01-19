Политика

16:28 19.01.2017

Вечернее заседание Рады не состоялось из-за неявки депутатов

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, открыв вечернее пленарное заседание парламента в четверг, сразу же закрыл его.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе электронной регистрации табло в сессионном зале показало, что на вечернем заседании присутствуют 336 парламентариев.

"У меня есть подозрение, что в зале не депутатов 336, а карточек", - сказал спикер и провел проверочное голосование, в ходе которого проголосовали 169 парламентариев, тогда как минимально необходимое для принятия законодательных инициатив число голосов составляет 226.

В связи с этим, А.Парубий объявил вечернее заседание Верховной Рады закрытым и напомнил, что на пленарном заседании в пятницу традиционно состоится час вопросов к правительству.

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