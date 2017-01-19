Украина ждет скорейшей ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации с ЕС

Президент Украины Петр Порошенко на встрече в Давосе с премьером Нидерландов Марком Рютте озвучил ожидания Украины относительно скорейшей ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Глава государства подчеркнул, что решение декабрьского заседания Европейского Совета открывают перспективы для завершения Нидерландами процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - сообщает пресс-служба президента.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов подтвердил поддержку Украины в вопросе необходимости продолжения санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности государства, включая Крым, а также скорейшего введения ЕС безвизового режима для граждан Украины.

Собеседники также скоординировали усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в катастрофе самолета Малазийских авиалиний МН17.