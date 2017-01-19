Политика

16:08 19.01.2017

Украина и Польша намерены договориться о сотрудничестве в высшем образовании

Украина и Польша намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования, говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки Украины.

Согласно ему, в четверг министр образования и науки Украины Лилия Гриневич провела встречу с послом Польши в Украине Яном Пекло, в ходе которой стороны обсудили предстоящий визит в Украину вице-премьер-министра по вопросам науки и высшего образования Польши Ярослава Говина

"Хочу отметить, что в настоящее время с министерством науки и высшего образования Республики Польша почти согласован проект соглашения о сотрудничестве в сфере высшего образования. Мы планируем его подписать уже в апреле", - сказано в сообщении со ссылкой на слова министра образования Украины.

Подписание данного соглашения будет способствовать активизации сотрудничества в сфере высшего образования между странами.

Также для систематического мониторинга результатов совместных действий может стать двусторонняя комиссия по вопросам высшего образования.

"На 2017 год запланировано возобновление совместной украинско-польской комиссии по вопросам сотрудничества в сфере науки и технологий. Также между профильными министерствами заключена совместная программа научно-технического сотрудничества. Ею предусмотрено проведение конкурса украинско-польских научных проектов уже в первой половине 2017 года", - отметила министр.

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