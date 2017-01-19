Политика

14:39 19.01.2017

Проезд льготников должен финансироваться из госбюджета и жестко контролироваться государством – "Наш край"

Расходы на льготников, имеющих право на бесплатный проезд или по сниженному тарифу, должны финансироваться из государственного, а не местного, бюджета, заявил народный депутат от партии "Наш край" Антон Киссе.

"Категории граждан, которые получают право на льготный проезд, определяет государство, а по факту - оплачивает местная власть. В результате этого "социального парадокса" страдают все - и перевозчики, и самое главное - льготники. Государство, по сути, в таких условиях получает возможность принимать решения, не учитывая реальных бюджетных возможностей", - цитирует А.Киссе пресс-служба партии в четверг.

По его словам, финансовая децентрализация в вопросе льготных перевозок является поспешной, непродуманной и нелогичной. Депутат подчеркнул, что местные бюджеты не мотивированы компенсировать затраты на перевозку льготников.

"Правительство должно вернуться к практике оплаты льготных перевозок пассажиров путем предоставления местным бюджетам соответствующих субвенций из государственного бюджета. Соответственно, после возвращения к такому финансированию, правительство должно ввести жесткий контроль за соблюдением перевозчиками законодательства", - подытожил А.Киссе.

В партии напомнили, что в январе 2017 года пресс-служба "Укрзализныци" сообщила о получении лишь 9,2% средств из местных бюджетов в качестве компенсации за льготные пригородные перевозки.

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