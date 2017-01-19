Политика

11:18 19.01.2017

Гопко ратует за совместную разработку стратегии по возвращению временно оккупированных территорий Украины

Глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко предлагает руководству государства, Верховной Раде и правительству совместно выработать стратегию по возвращению временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины.

"Очень важно, что правительство, наконец, начало разрабатывать стратегию... Я бы советовала провести в закрытом режиме заседание - президент, секретарь СНБО, правительство, парламент... Просто надо хотя бы на день закрыться и открыто поговорить, послушать аргументы "Самопомочи", "Радикальной партии", "Народного фронта", экспертов, изучить международный опыт", - сказала А.Гопко журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Она подчеркнула, что должен состояться открытый разговор среди "национальной сборной", а не разговор в рамках "семерки стратегической, которая где-то там собирается у президента и в закрытом режиме принимает решения".

По словам А.Гопко, нужно честно говорить с украинским обществом о том, что война на Донбассе может затянуться. По мнению руководителя комитета, сегодня "очень важно не идти на те компромиссы, которые потом будут иметь плачевные последствия".

Ранее вице-спикер парламента Оксана Сыроид подвергла критике стратегию украинского правительства по реинтеграции Донбасса.

ВАЖНОЕ

Рада дала согласие на допуск иностранных подразделений для участия в военных учениях на территории Украины в 2017 году

Меркель призвала страны ЕС к единству в связи с Brexit

Порошенко: НАТО является эффективной системой безопасности в противодействии российской агрессии

Крым вернется в Украину, убежден Порошенко

Порошенко рассчитывает на встречу с Трампом в феврале

ПОСЛЕДНЕЕ

Министры обороны Украины и Великобритании проведут встречу в Киеве 20 января

ОБСЕ посчитала избирательную систему США по многим пунктам не соответствующей международным стандартам

Порошенко: Киев ожидает предоставления Евросоюзом безвизового режима в ближайшие недели

Президент Азербайджана посетит Украину с официальным визитом

Порошенко и Алиев проводят переговоры в Давосе

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА