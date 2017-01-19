Меркель призвала страны ЕС к единству в связи с Brexit

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отреагировала на заявления британского премьера Терезы Мэй о жестком сценарии выхода Великобритании из Евросоюза и призвала остальные страны ЕС усилить взаимодействие друг с другом.

Как заявила накануне в Берлине А.Меркель, странам, которые останутся в составе Евросоюза после выхода из него Великобритании, следует сохранять сплоченность, передает Deutsche Welle. "Самое важное - чтобы Европа не позволила расколоть себя", - подчеркнула канцлер ФРГ. По ее словам, сейчас необходимо составить "четкое представление" о дальнейших намерениях британского правительства, которое можно будет получить посредством "очень интенсивных контактов" с Лондоном.

Заявление канцлера последовало за заседанием специального комитета при кабинете министров ФРГ по последствиям Brexit. Как уточняет агентство AFP, в ходе этого заседания речь шла о подготовке к переговорам Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что не станет оглашать детали заявлений, поступивших в этой связи из Лондона. На все вопросы, связанные с дальнейшим выстраиванием отношений ЕС и Соединенного Королевства, можно будет ответить после того, как британское правительство направит Брюсселю запрос о выходе из состава Евросоюза.