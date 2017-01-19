ОБСЕ посчитала избирательную систему США по многим пунктам не соответствующей международным стандартам

ОБСЕ подготовила отчет по итогам выборов в США, в котором назвала американскую избирательную систему крайне дезинтегрированной и по многим пунктам не соответствующей международным стандартам, заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Линк.

В интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном в четверг, М.Линк сказал, в частности, что в каждом штате действует различное избирательное законодательство и разная практика использования новых технологий, а во многих штатах бывшие заключенные и еще отбывающие наказание вовсе лишены избирательного права.

В отчете, подготовленном командой наблюдателей ОБСЕ по итогам выборов в США, говорится также о необходимости сделать финансовую систему избирательной кампании более прозрачной. Кроме того, при всех попытках обеспечить безопасность электронной системы выборов использовалось много устаревших компьютеров, не соответствующих международным стандартам.

М.Линк подверг критике избранного президента США Дональда Трампа за то, что он "сознательно и неоднократно преступал границы риторики ненависти".

"То, что он при этом смог добиться успеха, создает опасный прецедент", - подчеркнул глава БДИПЧ, которого цитирует радиостанция "Дойче велле".

"Международное сообщество ожидает, что Соединенные Штаты будут подавать хороший пример и в этой области", - заявил М.Линк.