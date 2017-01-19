Порошенко: НАТО является эффективной системой безопасности в противодействии российской агрессии

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что НАТО является эффективной системой безопасности в противодействии агрессии, сообщила пресс-служба главы государства.

"НАТО - вопрос не денег, а вопрос безопасности. Российская агрессия продемонстрировала, что нет другой системы безопасности такой как НАТО, которая эффективно может остановить агрессию", - отметил глава государства в интервью агентству Reuters.

По словам президента, последние шаги США, когда американские военные прибыли в Польшу, Балтийские страны, являются очень важными и эффективными.

"В этой ситуации для Украины и всего мира необходимо хранить трансатлантическое единство. И очень важна демонстрация роли США как глобального лидера", - подчеркнул П.Порошенко.

Он также отметил необходимость совместной поддержки кибербезопасности, поскольку кибератаки России является неотъемлемой составляющей гибридной войны против всего мира. "Кибератаки со стороны России не только против Украины. Это глобальная кибервойна России против всего мира. Это глобальная опасность, и мир должен быть вместе в противодействии этому", - подчеркнул глава государства.