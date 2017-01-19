Политика

09:54 19.01.2017

Крым вернется в Украину, убежден Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко высказал уверенность, что аннексированный Россией Крым будет возвращен Украине.

"У меня нет сомнений. Нет никаких сомнений, ведь это украинская территория, там живут украинские люди и это грубое нарушение международного законодательства", - сказал он в интервью Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент отметил, что "некоторые думают, что мы не хотим использовать военную силу, что мы используем только дипломатический путь, Минские соглашения". Однако кроме этого, сказал П.Порошенко, Украина использует механизм международных судов и международной юстиции. Он напомнил, что недавно были поданы очередные иски в Международный суд ООН касательно терроризма и дискриминации о стороны РФ.

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