Политика

09:36 19.01.2017

Порошенко рассчитывает на встречу с Трампом в феврале

Президент Украины Петр Порошенко надеется встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в феврале 2017 года.

"Посмотрите, в первую очередь, мы пользуемся сильной поддержкой обеих партий в США. Я абсолютно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с США будет очень эффективным", - сказал он в интервью The Wall Street Journal в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

П.Порошенко высказал мнение, что новое американское правительство будет продолжать поддерживать Украину.

Он отметил, что в ходе телефонного разговора с Д.Трампом новоизбранный президент США интересовался событиями в Украине, просил рассказать о ситуации на востоке страны.

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