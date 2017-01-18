Порошенко встретился с вице-президентами Еврокомиссии Домбровскисом и Могерини

Президент Украины Петр Порошенко встретился в Давосе (Швейцария) с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини, сообщается на официальном сайте главы государства.

П.Порошенко выразил благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны ЕС в макроэкономической стабилизации и реализации социально-экономических реформ.

В.Домбровскис, в свою очередь, положительно оценил последние шаги украинской власти, направленные на стабилизацию государственных финансов. Он положительно оценил своевременное одобрение сбалансированного Госбюджета на 2017 год, оздоровление банковской системы, включая национализацию "Приватбанка", а также продолжение эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом.

П.Порошенко отметил важность скорейшего принятия решения о предоставлении украинцам безвизового режима со странами ЕС.