Резолюция СБ ООН по израильским поселениям - "ужасная ошибка", считает претендент на пост постпреда США при ООН

Претендент на должность постпреда США при ООН Никки Хейли считает ошибкой резолюцию ООН по поселениям Израиля.

"В ходе сессии Генассамблеи ООН было принято 20 резолюций против Израиля, и только шесть - в отношении других стран. За последние десять лет Совет по правам человека вынес 62 резолюции, в которых осуждались действия Израиля, направленные на собственную защиту", - заявила она в ходе слушаний в Сенате

"Тем временем, те страны, которые больше всего нарушают (порядок - ИФ) - Сирия, Иран и Северная Корея получают намного меньше осуждений. Это не может продолжаться", - отметила Н.Хейли.

Подводя итог, Н.Хейли заключила, что принятая в декабре резолюция против израильской поселенческой деятельности - "ужасная ошибка".