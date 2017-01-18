"Самопомич" поднимает вопрос по Донбассу, чтобы отвлечь внимание от экологической ситуации во Львове – нардеп БПП

Заявления парламентской фракции "Самопомич" относительно особого статуса Донбасса делаются для того, чтобы отвлечь внимание от ужасной экологической ситуации во Львове, заявил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко.

"В течение прошлого года мы жили под эгидой страшилки о том, что у нас через Конституцию будет введен особый статус Донбасса. Все понимают, что этого нет, не будет и невозможно сделать. О том, что выборы на Донбассе невозможны без его освобождения, тысячи раз говорил президент и все политические силы. Но, несмотря на это, фракция "Самопомич" придумала фишку о том, что якобы есть особый статус Донбасса и он будет воплощен через постановление Кабмина …. Информирую, что постановление Кабмина было принято 11 января, впрочем, там ничего общего с этими заявлениями нет. Все эти заявления – ложь", - заявил В.Денисенко на брифинге в парламенте, комментируя заявление фракции "Самопомич" с призывом к правительству пересмотреть последние решения по госполитике относительно Донбасса.

По его словам, сегодня есть два варианта по Донбассу. "Первый — это отгородиться, сделать стену и сказать, что с этой территорией мы будем говорить только после того, как выбьем оттуда врага. Именно это и предлагает "Самопомич". Второй вариант — оставлять примерный статус-кво этих территорий и попробовать их реинтегрировать. Ведь все понимают, если в течение нескольких лет люди, проживающие на оккупированных территориях, будут изолированы от Украины, они со временем ее возненавидят", — сказал В.Денисенко.

Нардеп выразил мнение, что "Самопомич" сделала заявление для того, чтобы отвлечь внимание от "ужасной экологической ситуации, которая сейчас сложилась во Львове".

"Мы знаем, что уже полгода существуют огромные проблемы с Грибовичской свалкой. И в этом они обвиняют всех кого угодно, кроме себя… На сегодня бюджет развития Львова составляет более 1 млрд 800 млн грн. За эти деньги можно было бы построить новые мусоросжигательные заводы, новые свалки и т.д. … Но ничего подобного не делается", - подчеркнул В.Денисенко.

Как сообщалось, 11 января 2017 года Кабинет министров на заседании утвердил план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

В среду, 18 января заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид раскритиковала решение Кабинета министров по реинтеграции Донбасса и потребовала от СБУ наказать инициаторов разработки этих программ. По ее словам, планы, инициированные Кабинетом министров по реинтеграции Донбасса, – "это исключительно российский план и план олигархов, которые способствовали российской агрессии и заинтересованы в сохранении торговли на оккупированной территории".