Политика

15:51 18.01.2017

Журналисты США в открытом письме Трампу раскритиковали его, назвали натянутыми отношения с будущей администрацией

Главный редактор журнала Columbia journalism review Кайл Поуп от имени американской прессы направил открытое письмо избранному президенту США Дональду Трампу, в котором подверг его критике и обозначил принципы работы журналистов.

"В эти последние дни в преддверии вашей инаугурации, мы думаем, что будет полезным пояснить, каким мы видим отношения между вашей администрацией и американской прессой. Для вас не будет сюрпризом, что мы расцениваем эти отношения как натянутые", - говорится в письме американских журналистов.

Журналисты подвергли критике нового лидера за то, что он "запретил медиа-организациям освещать события о нем".

"В "Твиттере" вы издевались и угрожали отдельным репортерам и поощряли ваших сторонников делать то же самое. Вы выступали за принятие невнятных законов об ответственности за распространение клеветы и угрожали многочисленными судебными исками, которые не получили дальнейшего хода", - отмечается в письме.

При этом журналисты напомнили Д.Трампу о том, что он избегал прессы и издевался над нормами проведения пресс-конференций.

"Вы правы, и это ваш выбор. Конституция защищает свободу слова, но не обязывает президента уважать ее. Проведение регулярных пресс-конференций не прописано в документах", - подчеркивают журналисты.

Он напомнил, что если президент имеет право определять свои правила работы с прессой, то и журналисты имеют такое же право.

"Мы, а не вы, определяем, как нам лучше служить нашим читателям, слушателем и зрителям", - отмечается в открытом письме.

При этом журналисты пояснили, что если Д.Трамп будет избегать прессы, у нее есть много альтернативных каналов для получения информации.

ВАЖНОЕ

Комитет Рады по нацбезопасности просит Генпрокуратуру проверить, если ли в действиях Савченко признаки госизмены

НАТО не собирается менять свое отношение к Украине при администрации Трампа

Чубаров просит Порошенко созвать Конституционную комиссию относительно статуса Крыма

Байден обвиняет Россию в намерении разрушить "мировой либеральный порядок"

Турция неизменна в поддержке Украины и принципиальна в "крымском вопросе"

ПОСЛЕДНЕЕ

Регламентный комитет Рады предлагает вынести вопрос об исключении Савченко из комитета по нацбезопасности на рассмотрение зала

"Самопомич" поднимает вопрос по Донбассу, чтобы отвлечь внимание от экологической ситуации во Львове – нардеп БПП

Нардеп Барна требует от СБУ оценить действия Тимошенко в 2009г в газовой сфере на предмет наличия госизмены

Кабмин назначил госсекретарем Минобразования экс-замминистра Полянского

План Кабмина по госполитике на Донбассе призван реинтегрировать население неподконтрольных территорий

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА