Нардеп Барна требует от СБУ оценить действия Тимошенко в 2009г в газовой сфере на предмет наличия госизмены

Руководство Кабинета министров и Службы безопасности Украины должно дать оценку последствиям газового контракта 2009 года для экономики Украины ввиду очередных требований "Газпрома" (РФ) к НАК "Нафтогаз Украины" выплатить $5,3млрд за недобор российского газа в 2016г, заявил нардеп фракции "Блок Петра Порошенко" Степан Барна.

"Я призываю бывшего премьера, а ныне лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко публично взять на себя ответственность за катастрофические последствия газового контракта, который был подписан ею в январе 2009 года в Москве. Как народный депутат, я обращаюсь в Службу безопасности Украины с требованием дать оценку действиям премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в газовой сфере на предмет наличия в них признаков государственной измены. Также прошу Министерство экономики Украины и правительство определить размер ущерба, который нанес государству контракт Тимошенко-Путина", - сказал в среду С.Барна в комментарии журналистам в среду.

Парламентарий выразил убеждение, что "в 2009 году премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в сговоре с тогдашним главой правительства РФ Владимиром Путиным заложила бомбу замедленного действия под украинскую экономику". В этом ключе он напомнил об обнародованном во вторник сообщении российского информационного агентства "Интерфакс" о том, что "Газпром" в Стокгольмском арбитражном суде потребует взыскать с НАК "Нафтогаз-Украины" $5,3млрд за недобор российского газа в 2016 году, ведь правило "бери или плати" прямо предусмотрено контрактом Тимошенко-Путина".

С.Барна добавил, что действие контракта, который нельзя разорвать, рассчитано на 10 лет по той причине, что "именно столько по подсчетам Путина необходимо чтобы полностью разрушить экономику Украины: самый дорогой в Европе газ стал непосильным бременем для бюджета Украины, привел к недофинансированию армии, поставил в неконкурентное положение украинские промышленные предприятия и украинские товары".

Он также отметил, что Украина испытывает мощное экономическое давление и из-за отказа покупать российский газ, поскольку в случае объединения исков "Газпрома" общая сумма претензий к Украине вырастет до $37 млрд. "Это - половина стоимости самой компании "Газпром", - пояснил общий масштаб исков нардеп.

"Контракт Тимошенко-Путина имеет целью поставить наше государство в новую энергетическую, долговую и политическую зависимость от России. Это несомненно представляет угрозу национальной безопасности Украины и ее независимости", - подытожил С.Барна.