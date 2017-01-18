Кабмин назначил госсекретарем Минобразования экс-замминистра Полянского

Кабинет министров Украины назначил государственным секретарем Министерства образования и науки Украины бывшего заместителя министра Павла Полянского.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, П.Полянский был назначен в среду сроком на 5 лет.

Как сообщалось, 8 декабря 2016 года Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров по результатам конкурса назначить П.Полянского госсекретарем Минобразования.

55-летний П.Полянский на данный момент является ведущим сотрудником Киевского университета им.Бориса Гринченко.

С 23 января 2008 года по 17 марта 2010 года и с 19 марта 2014 года по 30 сентября 2015 года был заместителем министра образования и науки Украины.