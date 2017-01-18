Политика

14:08 18.01.2017

Чубаров просит Порошенко созвать Конституционную комиссию относительно статуса Крыма

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", лидер крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывал президента Украины Петра Порошенко срочно созвать Конституционную комиссию и заняться статусом Крыма.

"Вчерашнее публичное высказывание нашего коллеги, народного депутата Надежды Савченко, о том, что, мол, ради возвращения Донбасса нужно отказаться от Крыма, не только неприемлемо, но глубоко оскорбительно, цинично и предательски по отношению ко всем гражданам Украины и крымскотатарского народа, которые остаются заложниками РФ", - цитирует Р.Чубарова пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко" в среду.

По его словам, он получил большое количество звонков из Крыма, в которых люди "требуют объяснений и четкой позиции государства" в этом вопросе. "Я говорил по телефону с Надеждой и надеюсь, что она уточнит позицию. Никаких уступок агрессору", - сказал Р.Чубаров.

"Призываю президента Украины срочно созвать Конституционную комиссию и заняться статусом Крыма, будущим нашего полуострова, его возвращением и контроле. Ради сохранения Украины и дальнейшего развития - ни одной уступки украинских земель", - сказал Р.Чубаров.

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