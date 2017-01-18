Чубаров просит Порошенко созвать Конституционную комиссию относительно статуса Крыма

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", лидер крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывал президента Украины Петра Порошенко срочно созвать Конституционную комиссию и заняться статусом Крыма.

"Вчерашнее публичное высказывание нашего коллеги, народного депутата Надежды Савченко, о том, что, мол, ради возвращения Донбасса нужно отказаться от Крыма, не только неприемлемо, но глубоко оскорбительно, цинично и предательски по отношению ко всем гражданам Украины и крымскотатарского народа, которые остаются заложниками РФ", - цитирует Р.Чубарова пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко" в среду.

По его словам, он получил большое количество звонков из Крыма, в которых люди "требуют объяснений и четкой позиции государства" в этом вопросе. "Я говорил по телефону с Надеждой и надеюсь, что она уточнит позицию. Никаких уступок агрессору", - сказал Р.Чубаров.

"Призываю президента Украины срочно созвать Конституционную комиссию и заняться статусом Крыма, будущим нашего полуострова, его возвращением и контроле. Ради сохранения Украины и дальнейшего развития - ни одной уступки украинских земель", - сказал Р.Чубаров.