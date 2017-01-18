Турчинов и посол Германии Райхель обсудили методы гибридной войны и агрессию РФ

Секретарь СНБО Александр Турчинов обсудил с послом Германии Эрнстом Райхелем ситуацию в Украине и агрессивные действия РФ, сообщает пресс-служба СНБО.

"В ходе встречи собеседники обсудили текущую ситуацию в Украине и методы гибридной войны, которую РФ ведет против нашего государства и стран Европы. Отдельное внимание стороны уделили обсуждению геополитической ситуации, которая сложилась в результате агрессивных действий РФ", - говорится в сообщении.

А.Турчинов отметил, что Германия является стратегическим партнером Украины, и поблагодарил руководство этой страны за последовательную поддержку и усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Во время обсуждения текущей ситуации в Украине секретарь СНБО отметил, что проблема возобновления оборонного потенциала Украины является приоритетной для власти. "Мы многое уже сделали в этом направлении, но этот вопрос мог бы решаться намного быстрее, если бы не было блокирования военно-технического сотрудничества с нашими партнерами", - сказал он.

В свою очередь Э.Райхель отметил, что позиция Германии по поводу санкций в отношении РФ неизменна – "не может быть и речи об их смягчении или отмене, поскольку РФ не соблюдает Минские договоренности". "Украина может и далее рассчитывать на нашу поддержку", - сказал посол.