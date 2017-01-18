Турция неизменна в поддержке Украины и принципиальна в "крымском вопросе"

Турция последовательно поддерживает территориальную целостность Украины, а активизация российско-турецкого диалога не несет угрозы, считает посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Турция четко и последовательно поддерживает Украину, территориальную целостность и неделимость нашего государства, занимает принципиальную позицию в "крымском вопросе"", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Посол также отметил, что украино-турецкие отношения носят стратегический характер и попросил не "демонизировать" отношения по линии Россия-Турция. "Мы как посольство активно работаем над обеспечением дальнейшей твердой позиции турецкой стороны в вопросе поддержки территориальной целостности нашей страны и углубления политического диалога", - уточнил А.Сибига.

Дипломат также проинформировал, что на первую половину 2017 года запланирован ряд визитов турецких высокопоставленных лиц в Украину.

Вместе с тем он рассказал, что вопрос введения Зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией до сих пор не решен. "Рабочие группы находятся в постоянном контакте. На сегодняшний момент остаются не определенными некоторые группы товаров. Если говорить в количественном отношении, то из 22 тыс. позиций, которые должны быть охвачены соглашением о ЗСТ, не согласованными являются около 1,8 тыс.", - проинформировал посол.