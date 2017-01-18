Инициированные Кабмином планы по реинтеграции Донбасса должны быть пересмотрены - Сыроид

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид критикует решение Кабинета министров по реинтеграции Донбасса и требует от СБУ наказать инициаторов разработки этих программ.

"Мы обращаемся к премьер-министру и правительству (с просьбой – ИФ.) пересмотреть эти решения немедленно. Мы обращаемся к парламенту, поддержать призыв о пересмотре таких решений, мы обращаемся к Службе безопасности Украины открыть производство по факту государственной измены относительно тех лиц, которые инициировали и способствовали принятию таких решений. Коллаборанты должны быть наказаны", - заявила О.Сыроид с трибуны парламента в среду в Киеве.

По ее словам, планы, инициированные Кабинетом министров по реинтеграции Донбасса, – "это исключительно российский план и план олигархов, которые способствовали российской агрессии и которые заинтересованы в сохранении торговли на оккупированной территории".

"В этом плане – содержание предприятий, которые находятся на оккупированной территории. В этом плане есть поощрение использования русского языка, кстати, заигрывание с которым и стало причиной российской агрессии и оккупации. В этом плане есть налаживание диалога с сепаратистами и оккупантами и примирение с ними вместо того, чтобы расследования преступления", - подчеркнула О.Сыроид.

Вице-спикер О.Сыроид избиралась в Верховную Раду по спискам объединения "Самопомич".

Как сообщалось, 11 января 2017 года Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.