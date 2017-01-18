Кабмин назначил госсекретарем Мининформполитики Биденко

Кабинет министров Украины назначил государственным секретарем Министерства информационной политики Артема Биденко.

"Голосовали пакетом, и он был в списке", - сказала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова журналистам после заседания правительства в среду.

39-летний А.Биденко занимал должность замминистра с 4 февраля 2015 года, до этого с августа 2014 года был начальником управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации.