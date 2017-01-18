ЦИК предлагает полностью компьютеризировать передачу данных с избирательных участков о подсчете голосов на выборах – Охендовский

Центральная избирательная комиссия Украины в ближайшее время предложит изменения в избирательное законодательство с целью полной компьютеризации процесса передачи данных о подсчете голосов с почти всех 30 тыс. избирательных участков непосредственно в ЦИК.

Такую инициативу по модернизации существующей смешанной избирательной системы выборов в Верховную Раду озвучил председатель Комиссии Михаил Охендовский на встрече с главой Офиса Совета Европы в Украине Мортеном Энбергом.

"Это позволит значительно удешевить все будущие избирательные процессы. Но самым важным является то, что в результате ЦИК сможет максимально быстро – уже на утро понедельника, следующего за днем голосования, а не через 10-15 дней, получить предварительные результаты подсчета голосов с каждого избирательного участка и ознакомить с ними общество. Риск манипулирования цифрами протоколов участковых избирательных комиссий после завершения подсчета голосов путем противозаконного влияния на их членов со стороны кандидатов и партий будет практически ликвидирован", - отметил глава Центризбиркома.

По его словам, это также позволит составлять протоколы участковых комиссий не только в бумажной, но и в электронной форме, удостоверяя их электронными цифровыми подписями членов комиссии. "Возможность подделки подписей членов участковых комиссий на протоколах, таким образом, также будет сведена к нулю", - указал М.Охендовский.

Он считает, что такие изменения позволят уменьшить негатив вокруг смешанной избирательной системы и отсутствия пока перехода к пропорциональной системе с открытыми списками. Причем М.Охендовский прогнозирует, что, с большой долей вероятности, следующие парламентские выборы в Украине будут проводиться по смешанной системе, как это было в 2012 и 2014 годах.

"Хотя в нашей стране достаточно сложно найти политика, который выступал бы против избрания парламента по пропорциональной избирательной системе с открытыми партийными списками, но еще сложнее найти 226 народных депутатов Украины, готовых проголосовать за соответствующий закон. На мой взгляд, в ближайшие 2-3 года вероятность перехода Украины к применению пропорциональной избирательной системы с открытыми копьями крайне низка. Вероятность принятия избирательного кодекса – еще ниже. Так не разумно ли подумать над тем, как модернизировать существующую смешанную избирательную систему, а именно – ее мажоритарный компонент, который вызывает больше всего критики как внутри страны, так и за рубежом?", - подчеркнул он.