Рада рассчитывает на дальнейшее тесное сотрудничество с Европарламентом с избранием его председателем Таяни – Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, открывая пленарное заседание в среду, от имени украинского парламента поздравил Антонио Таяни с избранием председателем Европейского парламента.

"Антонио Таяни представляет наибольшую группу Европейского парламента - Европейскую народную партию, которая всегда была надежным партнером и другом Украины. Верховная Рада Украины рассчитывает на продолжение тесного и последовательного сотрудничества с Европарламентом, и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, и на пути евроинтеграции", - цитирует А.Парубия пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины в среду.

Спикер Верховной Рады также поблагодарил за плодотворное сотрудничество предыдущего председателя Европарламента Мартина Шульца. "Спасибо Вам за поддержку, которую мы чувствовали от Вас во время Революции Достоинства, помощь в евроинтеграции Украины, помощь в противостоянии российской имперской агрессии. Мартин Шульц как председатель Европарламента приложил сил для создания в Европе действенной антипутинской коалиции", - подчеркнул он.