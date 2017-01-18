Политика

10:58 18.01.2017

В представительстве ЕС призвали Раду проголосовать в четверг пакет "децентрализационных" законопроектов без новых правок

Представительство Европейского Союза в Украине призвало украинских народных депутатов поддержать на пленарном заседании Верховной Рады в четверг рассмотрение законопроектов, касающихся вопросов децентрализации.

"Представительство ЕС в Украине призывает депутатов Верховной Рады принять эти законопроекты без дальнейших поправок, поскольку промедление может затормозить процесс осуществления реформ. Важно, чтобы реформы в этой ключевой сфере продолжались и успешно завершились, без противоречий и задержек", - говорится в сообщении посольства, распространенном в среду.

Так, речь идет о трех законопроектах, касающихся вопросов децентрализации: №4772 "О внесении изменений к законодательные акты (о добровольном присоединении территориальных громад)", №2489 "О службе в органах местного самоуправления", №5520 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно особенностей добровольного объединения территориальных общин, расположенных на территориях сопредельных районов)".

В посольстве отметили, что принятие этих законов станет дополнительным стимулом для иностранных доноров - в их числе и ЕС – в дальнейшем поддерживать реформу децентрализации, предоставлять необходимые средства и делиться опытом.

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