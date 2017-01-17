Политика

21:24 17.01.2017

Порошенко на встрече с Чакрабарти выразил надежду на увеличение объема финансовых ресурсов ЕБРР для Украины в 2017г

Президент Украины Петр Порошенко в Давосе (Швейцария) обсудил с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти перспективы развития сотрудничества и внедрения инвестиционных проектов в Украине.

"Глава Украинского государства выразил надежду на увеличение объема финансовых ресурсов ЕБРР для сотрудничества с Украиной в 2017 году", - сообщает пресс-служба президента Украины во вторник.

Стороны также обсудили вопросы реформирования банковского сектора.

"С.Чакрабарти высоко оценил действия украинской власти в вопросе национализации ПриватБанка и подтвердил намерения ЕБРР и дальше оказывать экспертную помощь в реформировании этого банковского учреждения", - сказано в сообщении.

В свою очередь П.Порошенко отметил ключевую роль ЕБРР в качестве администратора Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности. Было решено продолжать сотрудничество в этой сфере.

С.Чакрабарти также заверил П.Порошенко в дальнейшей поддержке со стороны ЕБРР реформ, осуществляемых в Украине.

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