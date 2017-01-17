Политика

15:31 17.01.2017

Восстановление инфраструктуры на Донбассе должно ускориться – Ионова

Заместитель председателя комитета по вопросам евроинтеграции Мария Ионова (фракция "Блок Петра Порошенко") отмечает низкое освоение выделенных средств местными властями по итогам проверки использования бюджетных средств, направленных на восстановление социальных экономических и инфраструктурных объектов в Донецкой и Луганской областях.

"Сейчас мы выясняем причины неиспользования средств и пробуем их решить… Также мы поднимаем вопрос служебного и социального жилья и преодолеваем проблемы некоторых местных громад", - сказала депутат на брифинге в Киеве, сообщает пресс-служба партии "Солидарность" во вторник.

М.Ионова подчеркнула, что после внесения изменений в Бюджетный кодекс относительно средств местных бюджетов населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, на территории которых органы государственной власти временно не выполняют своих полномочий, было выделено 3,6 млрд грн.

"В составе межведомственной комиссии мы посетили объекты, на которых началось строительство. Есть положительные и отрицательные впечатления. Однако основная наша задача была привлечь внимание общественных организаций к тому, что сегодняшнее восстановление не велось в течение 25 лет. Сейчас эти работы начаты", - сказала М.Ионова.

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