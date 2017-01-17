Начались переговоры главы МИД Украины и действующего председателя ОБСЕ в расширенном составе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастиан Курц проводят встречу в Киеве в расширенном составе.

"Встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Себастиана Курца в МИД Украины", - говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства, опубликованном в соцсети Twitter во вторник.

Сообщение проиллюстрировано фотографиями встречи, на которой, в частности, изображены С.Курц, П.Климкин и спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.