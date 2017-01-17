Политика

14:22 17.01.2017

Порошенко сообщил о договоренности провести встречу с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился о встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает администрация главы Украинского государства в Twitter.

"Я был одним из первых мировых лидеров, которые позвонили Трампу после выборов. Мы договорились о встрече", - сообщает Twitter АП со ссылкой на интервью П.Порошенко телеканалу Bloomberg во время визита в Давос.

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