Порошенко сообщил о договоренности провести встречу с Трампом
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился о встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает администрация главы Украинского государства в Twitter.
Україна має двопартійну підтримку США. Я переконаний, що нас підтримуватиме нова американська адміністрація - Президент: @business— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 января 2017 г.
"Я был одним из первых мировых лидеров, которые позвонили Трампу после выборов. Мы договорились о встрече", - сообщает Twitter АП со ссылкой на интервью П.Порошенко телеканалу Bloomberg во время визита в Давос.