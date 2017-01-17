Порошенко сообщил о договоренности провести встречу с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился о встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает администрация главы Украинского государства в Twitter.

Україна має двопартійну підтримку США. Я переконаний, що нас підтримуватиме нова американська адміністрація - Президент: @business — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 17 января 2017 г.

"Я был одним из первых мировых лидеров, которые позвонили Трампу после выборов. Мы договорились о встрече", - сообщает Twitter АП со ссылкой на интервью П.Порошенко телеканалу Bloomberg во время визита в Давос.