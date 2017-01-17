В БПП считают, что Украина должна использовать все возможности для доказательства, что Россия является агрессором

Председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз (фракция "Блок Петра Порошенко") заявила, что необходимо использовать все возможности, чтобы Россия ответила за свои действия на территории Украины.

"Украина должна использовать все возможности и все международные инстанции для того, чтобы Россия ответила за свои деяния на нашей территории. Речь не идет о том, что это произойдет завтра или послезавтра, однако это обязательно произойдет. Нужно учитывать, что Россия на сегодняшний день фактически игнорирует все международные судебные инстанции. Поэтому вряд ли следует ожидать, что Россия захочет выполнять их решения", - написала И.Фриз на своей странице в "Фейсбуке".

Она также обратила внимание на то, что 19 января в России будет объявлено решение Конституционного суда РФ о возможности невыполнения Россией решения Европейского суда по правам человека по делу ЮКОСа. "Вариантов решения там немного. Сейчас речь идет о Международном суде ООН. И я убеждена, что Россия, если запахнет жареным, будет искать все возможности для того, чтобы в конце концов заблокировать его решение и создать максимальный пиар-шум, обвиняя Украину во всех грехах", - уверена депутат.

"Однако несмотря на это, Украине нужно отстаивать свою позицию в международных инстанциях и доносить миру простой факт: Россия является агрессором, она систематически нарушает права человека на оккупированных территориях по многим критериям, финансирует террористов и нарушает множество норм международного права. Рано или поздно это будет иметь последствия: не только информационные, но и юридические. Поэтому мы должны использовать каждую возможность", - отметила И.Фриз.