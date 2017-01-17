МИД: Новые санкции против Сирии – адекватная мера за применение химического оружия

В Министерстве иностранных дел Украины поддерживают решение США о введении нового пакета санкций в отношении сирийских высокопоставленных лиц и ученых-исследователей, связанных с сирийской программой вооружений массового уничтожения, а также считают необходимым привлечение к ответственности виновных в применении химического оружия в Сирии.

"Применение химического оружия в Сирии … является вопиющим нарушением международного права, а все виновные в таких преступлениях должны быть привлечены к ответственности. В Министерстве иностранных дел Украины считают адекватной мерой введение со стороны США целевых санкций в связи с применением химического оружия в Сирии", - говорится в комментарии МИД, распространенном во вторник.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что непостоянный член СБ ООН Украина выступает за необходимость введения Советом безопасности мер в соответствии с главой VII Устава ООН в ответ на нарушение Конвенции 1993 г. о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КХО) и Резолюции СБ ООН №2118 (2013) о постановке под международный контроль и ликвидации сирийской программы химического оружия.

Украина также последовательно выступает за неукоснительное соблюдение положений ключевых международно-правовых документов в области нераспространения оружия массового поражения.

Как сообщалось, 12 января Минфин США объявил о введении нового пакета санкций в отношении 18 высокопоставленных представителей вооруженных сил Сирии и ученых-исследователей, связанных с сирийской программой вооружений массового уничтожения. Кроме индивидуальных санкций в отношении высокопоставленных сирийских военных, в список включены армейские структуры - ВВС Сирии, силы противовоздушной обороны Сирии, Сирийская арабская армия, Сирийский арабский военный флот и Сирийская арабская республиканская гвардия.

"Сирийский режим использовал химическое оружие как гнусный акт, нарушающий сложившиеся мировые нормы против производства и использования химического оружия", - говорится в документе.