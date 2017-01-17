Вице-спикер Рады выступает за снятие неприкосновенности с депутата Пашинского

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид считает целесообразным снять неприкосновенность с народного депутата Украины, руководителя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского для неангажированного расследования инцидента, в ходе которого народный депутат применил огнестрельное оружие.

"Я думаю, было бы правильно, чтобы неприкосновенность с народного депутата (С.Пашинского – ИФ) была снята немедленно для того, чтобы гарантировать неангажированное следствие", - сказала О.Сыроид на брифинге во вторник в Киеве.

При этом она напомнила, что С.Пашинский, который стрелял из огнестрельного оружия в человека, в деле проходит как свидетель. "Такое следствие, как по мне, считается фарсом", - отметила вице-спикер.

Как сообщалось, на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016 года произошел конфликт между С.Пашинским и местным жителем, в результате которого парламентарий получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.

3 января в прокуратуре Киевской области сообщили, что расследуют уголовное производство по факту инцидента по статье Уголовного кодекса о хулиганстве.

10 января С.Пашинский сообщил, что во вторник идет на допрос в прокуратуру в рамках расследования инцидента с его участием. "31 декабря 2016 года по факту инцидента между 38-летним мужчиной и народным депутатом Украины полицией Киевщины зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщилось 3 января на официальном сайте Генпрокуратуры по материалам пресс-службы прокуратуры Киевской области.

При этом прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов отметил, что подозрение о совершении преступления в инциденте пока никому из фигурантов не объявлено. По его словам, все участники события на данном этапе дают показания как свидетели.