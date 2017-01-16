Министр национальной обороны Португалии посетит Украину в 2017 году

Министр обороны Украины Степан Полторак на встрече в понедельник в Лиссабоне пригласил министра национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопеса посетить Украину с официальным визитом, тот принял приглашение и сообщил, что визит состоится в текущем году.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, португальский министр выразил надежду на то, что в Киеве они подпишут Меморандум об оборонно-техническом сотрудничестве. Вопрос подготовки этого документа обсуждался в рамках визита С.Полторака в Португалию. Подписание этого документа позволит значительно усилить сотрудничество в оборонно-технической сфере, в частности в контексте производства продукции двойного назначения, отмечает украинское оборонное ведомство.