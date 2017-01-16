Политика

18:43 16.01.2017

Могерини не согласна с Трампом, предрекающим распад ЕС

Европейский союз сможет сохранить единство и продолжит свое существование, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Я думаю, что ЕС сплотится, и мы будем вместе. Я в этом уверена на 100%", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать слова избранного президента США Дональда Трампа, предположившего, что ЕС ждет распад.

"Я с уважением отношусь ко мнению избранного президента, но считаю, что ЕС будет в порядке", - добавила Ф.Могерини.

Отвечая на вопрос журналиста про отношения ЕС с Д.Трампом, она подчеркнула, что на состоявшемся в понедельник заседании Совета ЕС на уровне глав МИД данная тема не была вынесена на повестку дня.

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