Ряд нардепов ратуют за принятие законопроекта по упрощению получения украинского гражданства иностранцами – участниками АТО

Ряд народных депутатов Украины и партия "Национальный корпус" требуют принятия законопроекта, упрощающего процедуру получения украинского гражданства иностранцами, которые принимали участие в АТО.

"Эти люди не хотят денег или преференций. Они хотят паспорт той страны, за которую они воевали и хоронили своих боевых побратимов. Мы с коллегами зарегистрировали законопроект, который частично решает эту проблему. Он прошёл уже обсуждение в комитете, есть выводы экспертной группы, он готов к голосованию", - сообщил на брифинге в понедельник в Киеве один из авторов законопроекта, народный депутат Олег Петренко (фракция "Блок Петра Порошенко").

Он отметил, что с начала российской агрессии (с апреля 2014 года) около 400 иностранцев приняли участие в защите территориальной целостности Украины. "Около сотни из них воевали в составе полка "Азов", - уточнил депутат.

В ходе брифинге также выступили несколько иностранцев, которые принимали участие в АТО в составе добровольческих батальонов. Они рассказали, что у себя на родине сталкиваются с политическими преследованиями и украинское гражданство защитило бы их.

На сайте Верховной Рады указано, что законопроект №3433 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)", инициаторами которого являются О.Петренко, Андрей Билецкий (внефракционный), Игорь Луценко (фракция "Батькивщина"), был внесен в ноябре 2015 года.

Документ, в частности, предусматривает изменения в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", где предлагается установить определение для термина "участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" относительно иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь силам АТО. Также предлагается признать иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины такими, которые находящихся на законных основаниях на территории Украины и предоставить возможность таким лицам получить вид на жительство в Украине на время участия в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Кроме того, законопроектом предусматривается установление "ограничений относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства к государству-агрессору или стран не признающие территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины". Так же, предлагается внести изменения в Закон Украины "О гражданстве Украины", в котором предлагается предусмотреть норму об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.