Политика

14:14 16.01.2017

Украина всегда будет ценить помощь Байдена – Яценюк

Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в понедельник в Киеве встретился с вице-президентом США Джозефом Байденом (англ. Joseph Robinette "Joe" Biden).

"Украина всегда будет ценить помощь выдающегося вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Робинетта Байдена-младшего. Правительства Украины, которые я имел честь возглавлять, всегда будут помнить о поддержке вице-президента Дж.Байдена и его преданной команды в критические и сложные времена испытаний", - написал украинский политик в своей странице в Фейсбук в понедельник после встречи с вице-президентом США.

А.Яценюк выразил убеждение, что Дж.Байден относится к числу самых выдающихся государственных деятелей США всех времен и является одним из самых преданных друзей Украины в американской истории.

"Он понимает Украину. Осознает большое значение Украины. Разделяет большие устремления нашего народа, нашу верность свободе и чувствует ту несправедливость, которая совершалась против нас на протяжении веков", - написал украинский политик.

А.Яценюк заверил, что всегда будет благодарен Дж.Байдену за дружбу. "Остается еще много работы. Продолжаем работать", - добавил экс-премьер-министр Украины.

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