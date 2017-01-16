Украина вновь попадет в список "пиратских стран" если Рада до февраля не примет закон о господдержке кинематографии – Княжицкий

Если Верховная Рада в ближайшее время не примет защищающий интеллектуальную собственность законопроект №3081д "О государственной поддержке кинематографии в Украине", то Украина вновь попадёт в "чёрный список" стран, которые не борются с "пиратством", заявляет председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Если этот закон не будет принят до конца января, то в феврале Украина снова попадает в чёрный список и лишится целого ряда таможенных преференций в отношениях с США, это десятки миллионов долларов штрафов, которые мы будет платить, если не примем этот законопроект", - сказал Н.Княжицкий в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп в понедельник в Киеве.

Он напомнил, что в начале февраля Международный альянс интеллектуальной собственности вновь будет рассматривать вопрос соблюдения Украиной законодательства о защите интеллектуальной собственности.

Народный депутат также напомнил, что Верховная Рада в сентябре 2016 года приняла этот закон, однако президент Украины Петр Порошенко ветировал его. Вместе с тем, он не передал в профильный комитет парламента предложения, которые были согласованы с рабочей группой. По словам Н.Княжицкого, предложения были согласованы с членами рабочей группы, представителями Администрации президента Украины.

"Хотел бы обратиться к президенту, с просьбой найти немного времени посмотреть наработки рабочей группы и подать свои предложения в комитет, чтобы мы могли в Верховной Раде их рассмотреть и принять этот законопроект", - сказал нардеп.

В то же время, согласно информации, размещенной на официальном сайте Верховной Рады, глава государства один раз уже возвратил законопроект со своими предложениями в парламент.

Как сообщалось, в мае 2015 года Торговое представительство США опубликовало "Список 301", в котором Украина была включена в перечень стран-нарушителей прав интеллектуальной собственности – в раздел Priority Watch List наряду с 12 другими странами. В документе США призвали Украину принять эффективные меры для легализации программного обеспечения в госорганах. Эту проблему, наряду с непрозрачным администрированием сбора роялти и неэффективной борьбой с распространяющими "пиратский" контент-ресурсами, США назвали основными. Украина получила статус самой "пиратской" страны еще в 2013 году, однако санкции к ней не применялись из-за сложной политической ситуации.

Законопроект №3081д "О государственной поддержке кинематографии в Украине" регулирует досудебную процедуру борьбы с пиратством в интернете.

18 ноября 2016г президент Украины Петр Порошенко воспользовался правом вето и вернул в Верховную Раду со своими предложениями принятый парламентом 22 сентября 2016г закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" (№3081-д). 5 декабря П.Порошенко встретился с украинскими кинематографистами и пообещал всестороннюю поддержку в скорейшем принятии закона "О государственной поддержке кинематографии в Украине".