Даунинг-стрит не подтверждает выбор премьером "жесткого сценария" Brexit

Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назвала слухами появившуюся в британской прессе информацию, согласно которой она выбрала "жесткий" вариант условий выхода Великобритании из состава Европейского Союза (Brexit).

Выступление Т.Мэй, которое будет посвящено позиции Лондона на переговорах о выходе из Евросоюза, состоится во вторник.

На Даунинг-стрит не комментируют и не подтверждают практически никакие утечки относительно содержания речи, однако некоторые выводы сделать можно, отмечает BBC. Приблизительный путь, которым Т.Мэй собирается следовать к выходу из Евросоюза, уже прослеживается.

Ее намерение контролировать иммиграцию позволяет предположить, что премьер готова пожертвовать доступом к единому рынку, а желание заключать торговые договора с такими странами как Новая Зеландия означает готовность выйти из таможенного союза ЕС.

В воскресенье статьи о возможном содержании речи Т.Мэй опубликовали сразу несколько британских газет. Они утверждают, что премьер-министр объявит о готовности выйти из Евросоюза по так называемому "жесткому сценарию" (hard Brexit). Под этим подразумевается выход страны из единого европейского рынка.

"Мягкий сценарий", за который ратуют сторонники евроинтеграции, предполагал сохранение доступа к рынку. Однако в этом случае Великобритания должна сохранить за гражданами ЕС право свободного въезда в страну.

Также ожидается, что Т.Мэй во вторник призовет положить конец спорам и взаимным оскорблениям между сторонниками выхода из ЕС и сторонниками сохранения членства в нем. Премьер, как утверждают газеты, призовет нацию сплотиться и обеспечить успех Brexit.

Т.Мэй подготовила речь по требованию парламента, просившего опубликовать план выхода из Евросоюза еще до начала официальных переговоров с Брюсселем на этот счет. Главным вопросом они назвали сохранение или отказ от доступа к единому рынку ЕС.

В декабре 201600 года парламент дал предварительное согласие запустить процесс выхода из Евросоюза к концу марта 2017 года. Это решение носит предварительный характер и ни к чему не обязывает парламентариев юридически. Однако пресса расценила его как карт-бланш, выданный парламентом Т.Мэй.

Несмотря на то, что офис премьер-министра назвал сообщения о выборе "жесткого сценария" Brexit спекуляциями, аналитики, отмечают, что любые сообщения о выходе Великобритании из единого европейского рынка серьезно ослабляют фунт. Любое подобное сообщение может привести к распродаже британской валюты.

На результатах референдума о Brexit в июне 2016 года фунт упал до минимального значения за 31 год. После этого события курс британской нацвалюты стал отличаться волатильностью. За период, прошедший после референдума, фунт подешевел на 20%.

В понедельник фунт торгуется в районе $1,2059 (снижение на 1%) после того, как ранее в ходе торгов он падал до самых низких с октября $1,1986.