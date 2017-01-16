Кабмин поручил до марта проработать вопрос выдачи документов жителям ОРДЛО возле КПВВ на Донбассе

Кабинет министров Украины намерен до марта рассмотреть возможность выдачи паспортов и регистрации браков для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей возле контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) вблизи линии соприкосновения.

Согласно распоряжению №8 от 11 января 2017 года, правительство утвердило план мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении неподконтрольных властям районов Донецкой и Луганской областей.

План предусматривает проработку до марта вопроса о возможности предоставления гражданам Украины, которые проживают на неконтролируемой территории, административных услуг (в том числе по регистрации актов гражданского состояния, выдачи паспорта гражданина Украины) на контролируемой территории вблизи пунктов пересечения линии соприкосновения.

Ответственными за проработку данного вопроса назначены Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Министерство по вопросам временно оккупированный территорий и внутренне перемещенных лиц, Донецкая и Луганская областные военно-гражданские администрации.

Кроме того, предполагается создать условия для жителей неподконтрольных территорий с целью предоставления им юридических услуг в центрах бесплатной юридической помощи в соответствии с законом на подконтрольной властям территории страны.

До марта планируется обеспечить распространение печатных изданий в пунктах пропуска через линию соприкосновения,и установить телекоммуникационное оборудование для доступа к высокоскоростному мобильному интернет (3G) с оснащением Wi-Fi-зон (точек), при условии соблюдения требований безопасности.