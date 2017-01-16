Рада в четверг намерена рассмотреть законопроект о Конституционном суде

Верховная Рада Украины в четверг планирует рассмотреть законопроект о Конституционном суде, вопросы децентрализации и смету парламента, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Мы планируем в четверг рассмотреть законопроект о Конституционном суде и вопросы децентрализации", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник в Киеве.

Спикер также отметил, что парламент должен рассмотреть и принять смету (кошторис) Верховной Рады на 2017 год.

"Я бы просил, чтобы этот вопрос, который есть во всех фракциях и комитетах, на этой неделе рассмотрели и обязательно вышли по нему на решение, по смете Верховной Рады", - сказал А.Парубий.