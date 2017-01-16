Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и избежать ответственности за действия на Донбассе - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия продолжает осуществлять попытки дестабилизировать ситуацию в Украине.

"В этом году исполняется три года, как Россия развязала настоящую войну против нашего государства. Это война, в которой убиты 10 тыс. украинцев, гражданских и военных. И эта война сегодня продолжается", - заявил он в ходе совместного брифинга с вице-президентом США Джозефом Байденом в Киеве в понедельник.

По его словам, за последние три дня украинских военных обстреляли более 250 раз. "Украина осознает, что мы – не единственный враг для Москвы. Все, кто исповедует демократические ценности, являются врагами Кремля. И поэтому сегодня защита Украины является защитой ценностей свободного мира", - сказал П.Порошенко.

Президент Украины отметил, что Россия пытается избежать ответственности и работает над дестабилизацией внутренней ситуации в Украине, а также расколоть трансатлантическое и европейское единство.

"В наших силах противодействовать этим планам, в первую очередь путем запуска "дорожной карты" имплементации Минских соглашений и продолжением успешных внутренних реформ", - подчеркнул он.