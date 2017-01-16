Гройсман и Байден подвели итоги взаимодействия Украины и США при Обаме

Итоги взаимодействия с США под руководством администрации президента Барака Обамы, прогресс Украины на пути реформ и вопросы дальнейшего сотрудничества обсуждались в ходе встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с вице-президентом США Джо Байденом в понедельник.

"Хочу заверить, что правительство и я лично как премьер-министр не намерены останавливаться на пути проведения изменений в нашей стране. Мы и дальше будем идти по пути реформ, которые принесут мир, стабильность и спокойствие в нашем государстве. Мы будем делать все для того, чтобы Украина состоялась, чтобы усилия, которые прилагались и прилагаются, привели к успеху. Я точно знаю: происходящие изменения станут лучшим вкладом в успех нашей страны", - цитирует В.Гройсмана пресс-служба украинского правительства в понедельник.

Премьер-министр подчеркнул готовность Украины и ее руководства к дальнейшему развитию стратегического партнерства с США.

При этом он отметил важность помощи США для трансформации Украины в ключевых направлениях, среди которых - реформирование таможенной службы, борьба с коррупцией, децентрализация и поддержка энергетической безопасности.

В.Гройсман поблагодарил за твердую и неизменную позицию США и личное лидерство Дж.Байдена в деле мобилизации международной помощи и поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины. Он выразил убеждение, что и после завершения каденции Дж.Байдена на посту вице-президента США его "внимание к нашему государству не будет меньше, чем было до сих пор".

Премьер также отметил усилия администрации Б.Обамы, направленные на предоставление помощи Украине в укреплении ее обороноспособности и экспертной помощи на проведение внутренних реформ, а также принятие решения о предоставлении США кредитных гарантий в объеме $3 млрд.

В.Гройсман также высоко оценил санкционные политику США в отношении Российской Федерации и приветствовал недавнее продление санкций против российских политиков и компаний. "Санкции должны оставаться в силе до момента полной имплементации Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым", - подчеркнул В.Гройсман.

Премьер Украины проинформировал вице-президента США о шагах украинского правительства в продолжении внутренних реформ и реализации программы сотрудничества с МВФ.