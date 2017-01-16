Политика

09:58 16.01.2017

В США пожертвовали рекордные более $90 млн на инаугурацию Трампа

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа собрала пожертвований на рекордную сумму более $90 млн, сообщил британский телеканал Sky News.

"Мы планировали две самых масштабных инаугурации в нашей истории, и мы никогда не тратили средства даже близко к такому объему", - заявил Стив Керриган, который возглавлял процесс организации инаугурации президента Барака Обамы в 2009 и 2013 годах.

По данным телеканала, в 2009 году было собрано около $55 млн, а в 2013 году - $43 млн.

Sky News отмечает, что большая честь жертвователей в инаугурационный комитет Д.Трампа предпочитает сохранять анонимность.

При этом корпорация Boeing пожертвовала почти $1 млн, Chevron - около $500 тыс.

В свою очередь на инаугурацию будет выделено почти $5 млн общественных средств. Также государственные средства будут направлены на обеспечение безопасности инаугурации, включая привлечение для охраны более 5 тыс. военнослужащих и 7,5 тыс. резервистов Национальной гвардии.

Церемония инаугурации нового президента США должна пройти 20 января 2017 года.

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