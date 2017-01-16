Политика

09:48 16.01.2017

Трамп по-прежнему планирует пользоваться своей страницей в Twitter после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп хотел бы продолжать использовать свою страницу в соцсети Twitter для общения с общественностью и после инаугурации, которая запланирована на 20 января, сообщает американский телеканал NBC.

"Источники в переходной команде (Д.Трампа - ИФ) говорят мне, что пользователь @realDonaldTrump намерен продолжить использовать свою страницу в качестве президента, а не переключаться на страницу @potus (президента Соединенных Штатов - ИФ)", - сообщила в Twitter журналистка телеканала.

Она добавила, что страницы в соцсетях, связанные с Белым домом, перейдут в наследство администрации Д.Трампа и могут использоваться ее служащими.

Ранее Д.Трамп неоднократно заявлял, что собирается писать твиты и после своей инаугурации.

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