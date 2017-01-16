Политика

09:16 16.01.2017

Порошенко и Байден проводят переговоры в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с вице-президентом США Джо Байденом

В 09.05 утра понедельника П.Порошенко и Дж.Байден встретились для проведения официальных переговоров. Ожидается, что после переговоров они сделают заявление для СМИ.

Ранее Дж.Байден провел встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. На встрече присутствовали первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, министр финансов Украины Александр Данилюк, министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, посол США в Украини Мари Йованович.

По результатам встречи заявления для прессы не последовало.

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