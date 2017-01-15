Политика

07:16 15.01.2017

Представитель Трампа назвал ложными сообщения о возможном саммите США-РФ в Рейкьявике

Официальный представитель избранного президента США Шон Спайсер опроверг сообщение издания The Sunday Times о том, что Дональд Трамп планирует провести встречу в Рейкьявике с главой РФ Владимиром Путиным после того, как вступит в должность.

"Это неправда. Новость - 100% ложная", - написал Ш.Спайсер у себя в микроблоге в "Твиттере", приложив к сообщению ссылку на информацию о том, что Д.Трамп якобы хочет провести встречу в Рейкьявике с В.Путиным.

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