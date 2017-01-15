Политика

04:31 15.01.2017

Трамп собирается встретиться с Путиным в Рейкьявике вскоре после своей инаугурации - СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп планирует провести встречу в Рейкьявике с главой РФ Владимиром Путиным после того, как вступит в должность, пишет британская The Sunday Times.

По информации газеты, Д.Трамп и его команда сообщили британским властям, что первая зарубежная поездка нового президента США будет организована для встречи с российским лидером и состоится в столице Исландии, как это было три десятилетия назад на переговорах Рональда Рейгана и Михаила Горбачёва в этом городе.

Нацелившись на восстановление отношений с Кремлём, Д.Трамп приступит к работе над сделкой по сокращению ядерных арсеналов, отмечается в статье.

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