Трамп: в разведке США понимают, что собранное на него досье с компроматом - фальшивка

В американских разведслужбах понимают, что досье, в котором утверждается, что Россия якобы собрала компромат на Дональда Трампа, является фальшивкой, заявил избранный президент США в субботу.

"Осведомленные люди в разведслужбах теперь утверждают, что "досье на Трампа" - "тотальная фальшивка!" - написал Д.Трамп в "Твиттере".

Ранее на этой неделе стало известно, что автор досье на Д.Трампа, бывший агент британской разведки МИ-6 Кистофер Стил передавал документы целому ряду лиц, в частности - в ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой.

Данный доклад вызвал резко негативную реакцию со стороны Д.Трампа и его команды, которые назвали его "от начала и до конца сфабрикованным".

"Я считаю, что было позорным и постыдным для разведывательного агентства выпускать такую информацию, которая является сфабрикованной и лживой", - заявил Д.Трамп на своей первой пресс-конференции в среду.

Он добавил: "Это нечто из того, что могла бы сделать и делала нацистская Германия".

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг сбор Россией компрометирующих материалов на Д.Трампа, как и на Х.Клинтон, назвав эти сообщения "абсолютным вымыслом".

Изначально К.Стил собирал информацию о Д.Трампе по заказу его политических оппонентов. Однако, по данным британских СМИ, затем, оставшись без заказчиков, экс-разведчик продолжил работать бесплатно, так как считал, что получаемые им данные представляют интерес для спецслужб США и Великобритании и важны для обеспечения национальной безопасности США.