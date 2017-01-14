Фийон обещает в случае избрания президентом строить внешнюю политику, исходя только из интересов своей страны

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон пообещал в субботу, что будет выстраивать внешнюю политику, исходя из интересов только своей страны и вне зависимости от того, какие у него сформируются отношения с лидерами крупнейших государств.

"При формировании внешней политики я буду учитывать интересы нашей страны, и никого другого", - сказал он, выступая перед Национальным советом партии "Республиканцы", официально утвердившим его кандидатуру в президенты.

Ф.Фийон подчеркнул, что будет придерживаться этого курса вне зависимости от собственных симпатий, "вне зависимости от того, кто именно находится у власти в Кремле, а кто - в Белом доме".

Кандидат в президенты пообещал защищать "мир во всем мире и обеспечивать безопасность французов".

Говоря об отношениях с Москвой, он заявил, что хочет "открытого диалога с Россией".

По мнению Ф.Фийона, завершение "холодной войны", а затем - теракты 11 сентября 2001 года изменили расстановку сил в мире, что порождает угрозы и новые вызовы.

В этом контексте он выступил "за по-настоящему суверенную Францию, поддерживаемую своей армией, возможности которой следует значительно усилить".

Одной из своих задач Ф.Фийон видит в том, чтобы превратить Францию в "европейскую державу номер один", обойдя ФРГ.

Экс-премьер страны подчеркнул, что он предлагает соотечественникам "революцию здравого смысла" и возобновление развития. По его словам, его соперники, как социалисты, так и ультраправые, в своих программах предлагают лишь "помочь стране умереть".

Ф.Фийон выступает за масштабные экономические реформы, снижение налогов, быстрое снижение госдолга, сокращение числа госслужащих. Он также намерен свести иммиграцию к минимуму, установив квоты, учитывая экономические потребности Франции и то, какое число иностранцев она способна эффективно интегрировать. Еще один приоритет кандидата от "Республиканцев", - ужесточение мер по борьбе против преступности. Людей, отправляющихся за границу воевать на стороне террористов, Ф.Фийон предлагает лишать французского гражданства.

В ходе выступления он призвал к возрождению патриотизма: по его мнению, только это способно объединить всех сограждан, вне зависимости от их происхождения и религии.